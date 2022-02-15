Шольц заявил, что рад встрече с Путиным

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Существующие в отношениях между государствами проблемы нужно решать на основе диалога. Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Я тоже рад, что наша встреча состоялась", - сказал он, напомнив, что недавно вступил в должность главы правительства ФРГ. "Для меня это (визит в РФ - прим. ТАСС) нечто особенное, учитывая нашу историю", - добавил канцлер.

"Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла такая сложная ситуация в сфере безопасности в Европе, мы должны общаться напрямую, как это было у вас с моим французским коллегой", - отметил он. "Я рад, что это [общение] стало сейчас возможным. Важно, чтобы отношения между государствами всегда регулировались путем диалога", - подчеркнул Шольц.