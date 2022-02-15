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Кризис на Украине

Посольство Казахстана на Украине просит граждан встать на консульский учет

Встать на учет граждане Казахстана могут без личного присутствия

НУР-СУЛТАН, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство Казахстана на Украине обратилось к находящимся в стране гражданам республики с просьбой встать на консульский учет. Об этом сообщили во вторник на странице ведомства в Facebook.

"В целях оказания своевременной помощи в случае возникновения экстренных ситуаций просим граждан Республики Казахстан встать на консульский учет", - говорится в сообщении посольства.

Представители ведомства уточнили, что встать на консульский учет можно без личного присутствия. Для этого необходимо заполнить учетную карточку на сайте посольства и отправить ее вместе с копией паспорта на электронную почту.

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УкраинаКазахстанКризис на Украине
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