Кандидат в президенты Франции Земмур и Трамп обсудили по телефону их политические взгляды

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Реконкиста" Эрик Земмур рассказал, что в телефонном разговоре экс-президент США Дональд Трамп посоветовал ему сохранять в ходе предвыборной кампании приверженность собственным взглядам.

"Накануне я разговаривал по телефону с Дональдом Трампом в течение получаса, - сказал Земмур во вторник в беседе с журналистами. - Могу сказать, что мы согласны в одном: Трамп желает, чтобы Америка оставалась Америкой, я же хочу, чтобы Франция продолжала быть Францией. И думаю, что это важно".

По словам Земмура, он "не собирался лично встречаться с Трампом, поскольку ведет предвыборную кампанию во Франции". "Мы провели телефонный разговор, и мне было интересно сравнить наши взгляды и наш опыт, услышать его мнение о нашей избирательной кампании, - сказал лидер "Реконкисты". - Трамп посоветовал мне оставаться самим собой, сохранять искренность, что бы ни говорила пресса. И в этом я с ним согласен".

В Париже в декабре Земмур объявил о намерении баллотироваться от созданного им политического движения "Реконкиста". Представляя свою программу, он заявил о том, что "выступает за выход Франции из объединенного военного командования НАТО". Комментируя ситуацию на российско-украинской границе, он напомнил об истории отношений двух стран. "Украина была русской на протяжении веков, и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ. Это чувство вполне объяснимо", - считает Земмур.

Президентские выборы пройдут во Франции в два тура - 10 и 24 апреля 2022 года. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон пока официально не объявил, будет ли он баллотироваться на второй срок. Правила предвыборной кампании позволяют претендентам выдвигать свою кандидатуру до 4 марта.