Власти Молдавии готовят закон о борьбе с "пропагандой" в СМИ

КИШИНЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности представит на утверждение парламента закон направленный на борьбу с "пропагандой" в СМИ. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала TV-8 спикер парламента Игорь Гросу.

"Скоро мы представим законопроект, в котором предусмотрены определение пропаганды и дезинформации, а также санкции за распространение ложной информации, так как все это вредит национальной безопасности", - сказал Гросу. Он отметил, что за неоднократные нарушения деятельности телеканал, издание или интернет-портал могут быть лишены лицензии на вещание.

Спикер рассказал, что в проекте закона будет прописано, какие именно сообщения наносят ущерб национальной безопасности, и названы наказания за их распространение. Также в нем будут изложены действия СМИ в период чрезвычайного положения. По словам Гросу, законопроект представят на обсуждение общественности в ближайшее время.

Закон о борьбе с "иностранной пропагандой" уже принимали в Молдавии в 2017 года по инициативе правящей тогда Демократической партии, которую возглавлял беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Он предусматривал запрет на ретрансляцию в стране информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под запрет попали, в основном, передачи российских телеканалов. Занимавший тогда пост президента Игорь Додон отказался подписать этот документ, и тогда демократы, контролировавшие большинство в законодательном собрании, повторно утвердили его. После того как глава государства снова отказался подписать его, решением Конституционного суда, который также контролировал Плахотнюк, Додона временно отстранили от должности, и документ вместо него подписал тогдашний председатель парламента Андриан Канду.

Закон о борьбе с пропагандой был отменен в 2020 году по инициативе поддерживавшей Додона Партии социалистов. Произошло это после смены власти в стране и бегства в США Плахотнюка, которого объявили в розыск за причастность к хищениям из банков Молдавии и другие преступления.