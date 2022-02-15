Глава британского МИД рассказала о якобы имевших место "оскорблениях со стороны Лаврова"

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что ее не волнуют некие оскорбления, которым она якобы подверглась со стороны российского коллеги Сергея Лаврова. Такая версия развития событий прозвучала во вторник в эфире британского телеканала ITV.

"Одна из целей моей поездки в Москву заключалась в том, чтобы убедить российский народ не поддерживать свое правительство. У нас нет каких-либо претензий к российскому народу, нас беспокоит правительство, которое имеет экспансионистские намерения и стремится ослабить соседние демократические государства, - утверждала Трасс. - Мы продолжим обращать на это внимание, и, честно говоря, меня не волнуют оскорбления в мой адрес со стороны министра Лаврова. Я продолжу настаивать на том же самом".

Слова об "оскорблениях со стороны Лаврова" прозвучали после того, как ведущая напомнила министру о фразе главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, который после визита Трасс в Москву заявил, что "Лавров бы не так сильно насмехался над ней", если бы угроза британских санкций против российского руководства была более ощутимой.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе визита Трасс в Москву Лавров на совместной пресс-конференции выразил разочарование по поводу того, что у них получился "разговор немого с глухим". Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС, что в ходе встречи с Трасс Лавров после ее заявлений о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса собеседник агентства. В тот же день Трасс подтвердила, что такой эпизод действительно имел место, пояснив, что она неверно поняла коллегу, так как ей "показалось, что он говорит о части Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.