КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Верховная рада ввела уголовную ответственность за антисемитизм, максимальное наказание за это правонарушение теперь составит до 8 лет лишения свободы. Решение было принято на заседании во вторник.

Парламент внес изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины. Теперь за проявления антисемитизма будет грозить штраф от 200 до 500 необлагаемых минимальных доходов (3,4 тыс. - 8,5 тыс. гривен, или от $119,1 до $297,8 по текущему курсу) или ограничение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Если действия были связаны с насилием, обманом или угрозами или совершены должностным лицом, предусматривается штраф от $297,8 до $595,6 или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Если действия были совершены организованной группой лиц или повлекли тяжкие последствия, наказание составит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее законодательство Украины не детализировало наказание за проявления антисемитизма. В законе "О предотвращении и противодействии антисемитизма на Украине" сказано, что за эти правонарушения предполагается "гражданско-правовая, уголовная ответственность по закону".

Теперь документ поступит на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому и вступит в силу на следующий день после его официальной публикации. В украинском законодательстве прописано, что антисемитизм - это "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним". Также детализируются его возможные проявления.