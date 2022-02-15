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Кризис на Украине

Литва не планирует перенос своего посольства из Киева

Посол балтийской республики Вальдемарас Серапинас отметил, что дипмиссия работает в полном темпе, выполняет все функции

ВИЛЬНЮС, 15 февраля. /ТАСС/. Вопрос переноса посольства Литвы из Киева в какой-либо другой город Украины в настоящее время на повестке дня не стоит. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT заявил посол балтийской республики Вальдемарас Серапинас.

"В настоящее время таких планов (изменения местопребывания диппредставительства - прим. ТАСС) нет", - утверждал он. По словам дипломата, посольство в столице Украины продолжает работать. "Посольство работает в полном темпе, выполняет все функции", - сказал он.

13 февраля МИД Литвы рекомендовал членам семей литовских дипломатов на Украине и сотрудникам диппредставительства, работа которых не является критически важной для его функционирования, покинуть территорию страны. Как отметил Серапинас, последние члены семей сотрудников в понедельник утром вылетели домой. В Литву также направлена часть - около трети от общего числа - персонала.

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