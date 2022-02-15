Депутаты Рады предложили провести срочные консультации из-за обращения Госдумы по Донбассу

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Депутаты нескольких политических фракций и групп выступили с требованием к руководству Верховной рады прервать пленарное заседание и провести неотложные консультации в связи с принятым во вторник обращением Госдумы по Донбассу.

"Сейчас, когда все международные партнеры хотят слышать реакцию, позицию, мы занимаемся обсуждением вторичных законопроектов. Все эти законопроекты нужно отложить и сейчас обсуждать, как мы как парламент будем реагировать на то, что сделала российская Госдума, - заявила депутат от партии "Голос" Инна Совсун. - Обращаюсь к президиуму, чтобы сейчас собраться и обсудить". Ранее с аналогичным требованием выступили депутаты из фракции "Европейская солидарность" и ряда других. Кроме того, высказывались предложения провести консультации в среду утром.

Во фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что решение Госдумы серьезно осложнит ситуацию по Донбассу, которая и так остается "чрезвычайно сложной". "Мы должны сейчас не истерить, а отказаться от какой-то бравады, от паники. Спокойно подумать, что надо делать, чтобы РФ окончательно не признала так называемые ДНР и ЛНР", - сказал член фракции Нестор Шуфрич. Он предложил пригласить руководство офиса президента, а также членов правительства страны, чтобы они дали оценку произошедшему.

Во вторник Госдума поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен главе государства.

Некоторые депутаты Рады заявили, что решение российского парламента стало прямым нарушением суверенитета Украины, а также о необходимости принять срочные меры в связи с этим. В частности, ввести санкции против всех российских парламентариев, голосовавших за обращение.