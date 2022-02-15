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Генсек НАТО заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР станет нарушением минских соглашений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Потенциальное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будет противоречить минским соглашениям. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик, если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, - сказал он. - Такое признание также станет нарушением международных норм. Помимо этого, оно станет нарушением минских соглашений".

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, Йенс
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