Генсек НАТО заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР станет нарушением минских соглашений

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Потенциальное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будет противоречить минским соглашениям. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик, если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, - сказал он. - Такое признание также станет нарушением международных норм. Помимо этого, оно станет нарушением минских соглашений".