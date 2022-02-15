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Кризис на Украине

Офис Зеленского считает постановку вопроса о признании ДНР и ЛНР разрушением "Минска"

Советник руководителя офиса Михаил Подоляк заявил, что любые шаги Москвы в этом направлении должны получить оценку международного сообщества

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Офис президента Украины расценивает вынесение на голосование в Госдуме вопроса о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как шаг к разрушению минских соглашений. Об этом во вторник заявил советник руководителя офиса Михаил Подоляк.

"Даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО (отдельные районный Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные правительству Киева - прим. ТАСС) является шагом к разрушению минских документов. Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из минских соглашений, то это доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе о прекращении войны в Донбассе", - передает его слова агентство Укринформ.

Подоляк добавил, что любые шаги Москвы в этом направлении должны получить оценку международного сообщества.

Ранее во вторник Госдума большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

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