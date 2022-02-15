НАТО ожидает реакцию России на ответы США и альянса на предложения по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. НАТО пока не получила реакцию России на ответ США и альянса на предложения РФ по безопасности, но ожидает ее. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 16-17 февраля в Брюсселе.

"Мы пока не получили никакой реакции. Мы будем рады ответу. В январе мы отправили им наши конструктивные предложения, США параллельно с НАТО, где мы выделили ряд проблем, по которым мы готовы сесть за стол переговоров для поиска общего решения, [речь идет о] контроле над вооружениями, ракетами, прозрачности в отношении военной активности и ряде других вопросов. Мы готовы с добрыми намерениями вести диалог с Россией для поиска политического решения", - отметил Столтенберг.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау заявил, что Россия в скором времени опубликует свой ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.

В понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил с Лавровым реакцию США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. На вопрос главы государства, есть ли шанс договориться по проблемным вопросам с западными партнерами, министр ответил утвердительно, пояснив, что "шанс есть всегда". Он добавил, что российский ответ на предложения Вашингтона и Брюсселя уже готов. По словам Лаврова, проект сформулирован на 10 страницах.