Патрушев поздравил главу МВД Сербии с Днем государственности страны

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин получил поздравление с Днем государственности от секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"Мы высоко ценим Сербию как надежного партнера на международной арене, с которым нас связывает общий подход к решению ключевых проблем современного мира. Уверен, что двустороннее стратегическое партнерство отвечает коренным интересам наших народов и развивается в целях обеспечения безопасности и стабильности в Европе", - говорится в поздравлении.

Патрушев также пожелал Вулину здоровья, благополучия и успехов в реализации поставленных целей.

День государственности празднуется в Сербии 15 и 16 февраля. Эти дни объявлены выходными. В традиции празднования значительное место занимает Сербская православная церковь, поскольку государственный праздник совпадает с церковным праздником Сретения Господня. 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804-1813), с которого началась борьба сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны.