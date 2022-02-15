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ЕС осудил призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что это станет нарушением минских соглашений

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Евросоюз категорически осуждает призыв Госдумы признать Донецкую и Луганскую народные республики и считает, что это станет нарушением минских соглашений. Об этом написал во вторник в "Твиттере" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС категорически осуждает решение Государственной думы РФ обратиться с призывом к президенту [России Владимиру] Путину о признании независимости неподконтрольных правительству [Украины] частей Донецкой и Луганской областей Украины. Такое признание станет явным нарушением минских соглашений", - заявил он.

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