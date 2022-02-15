Канцлер ФРГ заявил, что DW должна получить возможность продолжения работы в России

Глава Минобороны ФРГ заверила Украину в оказании дальнейшей поддержки в различных сферах

В германском оборонном ведомстве отметили, что Кристине Ламбрехт ясно дала понять, что ФРГ "неустанно привержена территориальной целостности и суверенитету Украины"

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