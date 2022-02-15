Шольц ушел от ответа на вопрос о возможных санкциях против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против "Северного потока - 2".

"Все знают, что происходит. Мы обязаны обеспечить транзита газа в Европу - через Украину, Белоруссию и Польшу, по "Северному потоку - 1", - заявил он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, ее трансляцию вел канал "Феникс". "Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, [хотим], чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта. Если до этого дойдет, то это будет иметь масштабные последствия - нам всем это ясно. Мы в любом случае знаем, что в таком случае делать", - сказал канцлер.

"У меня сложилось впечатление, что это понятно и всем другим сторонам", - добавил Шольц. По его словам, сейчас важно избежать вооруженного конфликта, а не "указывать друг на друга пальцем". "Это задача, которая перед нами стоит", - подытожил глава правительства ФРГ.