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Премьер Эстонии не поддерживает идею запрета российского телевещания в республике

Оппозиционная эстонская партия "Отечество" ранее выступила с законодательной инициативой запретить вещание на территории страны "враждебных и подстрекающих к войне" телеканалов

ТАЛЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила во вторник, что не поддерживает предложение о запрете на трансляцию российских телеканалов на территории своей страны.

"Относительно запретов я всегда была настроена скептично, каждый запретный плод становится еще слаще, - сказала она в эфире "Радио-4". - Будет ли это работать и разумно ли это? Конечно, вопрос о [российских] каналах стоит. Но разжигание ненависти - это вообще проблема, и я говорю не о русскоязычных, а в целом о разжигании ненависти, этого хватает и во многих эстонских социальных СМИ".

Накануне оппозиционная эстонская партия "Отечество" выступила с законодательной инициативой запретить вещание на территории Эстонии "враждебных и подстрекающих к войне" телеканалов. Соответствующий законопроект Рийгикогу (парламент Эстонии) принял в производство во вторник.

На прошлой неделе депутат правящей Партии реформ Ханно Певкур предложил запретить трансляцию в Эстонии нескольких российских телеканалов, включая Первый канал и RT.

Теги
ЭстонияРоссияКаллас, Кая
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