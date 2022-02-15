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Визит Олафа Шольца в Москву

Шольц считает "несовместимым с принципами правового государства" приговор Навальному

Канцлер Германии добавил, что оглашал такую точку зрения и в прошлом

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что приговор Алексею Навальному "несовместим с правовыми принципами". Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет телеканал Welt.

"Что касается Навального, то моя позиция ясна: его осуждение несовместимо с принципами правового государства", - сказал канцлер, добавив, что оглашал такую точку зрения и в прошлом.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.

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ГерманияРоссияШольц, ОлафВизит Олафа Шольца в Москву
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