Президент Польши призвал сограждан гостеприимно принимать прибывающих в страну солдат США

ВАРШАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда призвал сограждан гостеприимно принимать прибывающих в страну солдат США. Такое заявление он сделал во вторник на брифинге по итогам совещания с правительством, посвященного ситуации вокруг Украины.

"Я очень рад и с удовлетворением принимаю прибывающих к нам британских солдат и солдат армии США", - сказал польский лидер и указал, что в республике их будет несколько тысяч.

"Я прошу всех моих соотечественников о доброжелательном отношении к ним. Это, с одной стороны, наши гости, но также и в огромной степени гаранты нашей безопасности и стабильности в нашем регионе и в нашей стране", - добавил Дуда и выразил надежду, что "поляки будут относиться к ним доброжелательно и с традиционным гостеприимством".

Уже вторую неделю в Польшу постепенно прибывают американские солдаты из 82-й воздушно-десантной дивизии США с техникой и оборудованием. Ежедневно несколько самолетов приземляются в аэропорту города Жешув на юго-востоке республики. Общая численность дислоцированных в Польше военнослужащих США будет доведена до 10 тыс.