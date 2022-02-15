Главой ЦИК Грузии вновь избрали Георгия Каландаришвили

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии на заседании во вторник во второй раз избрал главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ее действующего руководителя Георгия Каландаришвили. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

За Каландаришвили проголосовали 84 депутата. Он избран на полгода, так как, согласно грузинскому законодательству, его второй срок мог бы достигать пяти лет лишь в случае поддержки двух третей из 150 депутатов.

Конкурентом Каландаришвили был директор неправительственной организации "2020" Тенгиз Церцвадзе, однако за него проголосовали лишь 18 депутатов.

Каландаришвили впервые был избран главой ЦИК в августе 2021 года. Тогда за него тоже проголосовали менее двух третей общего состава депутатов.