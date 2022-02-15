Лидер латвийской партии заявил, что нельзя запретить использовать русский язык в стране

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Русский язык является родным для каждого третьего жителя Латвии, и нельзя запретить использовать его в республике. Об этом во вторник заявил Янис Урбанович, председатель оппозиционной в парламенте социал-демократической партии "Согласие", отстаивающей интересы русскоязычных жителей страны.

"Можно, конечно, выбросить русский язык из системы образования, но русский все равно остается родным языком каждого третьего жителя Латвии. Нельзя заставить не использовать его, также как нельзя заставить любить государство, которое всячески старается подчеркнуть то, что человек для него является чужим", - говорится в заявлении Урбановича, опубликованном на странице "Согласия" в Facebook.

По его мнению, 10 лет назад с проведением референдума о статусе русского языка в республике перед народом Латвии открылась большая возможность.

"После оценки причин и итогов референдума это могло стать поворотным пунктом для того, чтобы в Латвии родилась и укрепилась идея гражданской нации. К сожалению, этого не произошло. Правым национальным политикам было намного удобнее поддерживать обрисованную референдумом пропорцию: 75% следует учитывать, 25% невидимые граждане. Латыши и русские - каждый в своей комнате, и стена красных линий между нами", - подчеркнул Урбанович.

Политик считает, что статус русского языка как государственного лучше новых статей в конституции обеспечил бы взаимное уважение, диалог и понимание.

"Но вместо взаимного уважения за эти десять лет этически приемлемыми стали публичные высказывания высших должностных лиц "о русских вшах в шубе Латвии", о необходимости ассимилировать русских детей. Людей, родившихся здесь в третьем или четвертом поколении, по-прежнему называют "оккупантами", - отметил он.

Урбанович добавил, что языковая реформа в Латвии проводится вместо диалога заинтересованных сторон.

"Цель - обеспечить освоение латышского языка и создать уважение к нему, но стигматизировать русский язык. Запретить изучать русский язык в школах как второй иностранный. Русский язык угрожает обществу больше, чем ковид, и поэтому в условиях пандемии недопустимо его использовать", - добавил он.

В Латвии проживают около 1,9 млн человек. Примерно 40% из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. Правозащитники на общенациональном референдуме, который состоялся 18 февраля 2012 года, попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.