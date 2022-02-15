AFP: Макрон проведет телефонный разговор с Байденом

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести новые телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом во вторник вечером. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

О прошлом разговоре между Макроном и Байденом Agence France-Presse сообщало в субботу, 12 февраля, главной темой было заявлено урегулирование кризиса на Украине. Тогда же сообщалось о переговорах французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который во вторник прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 14 февраля Шольц побывал в Киеве, где также встретился с Зеленским и обсудил ситуацию на востоке Украины.

7 февраля президент Франции провел в Москве многочасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Помимо этой личной встречи главы двух стран в последние недели провели четыре продолжительных телефонных разговора. 8 февраля Макрон также побывал в Киеве и Берлине для обсуждения вопроса урегулирования ситуации вокруг Украины.