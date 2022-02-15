Байден проводит телефонный разговор с Макроном

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проводит в настоящее время телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

Беседа двух лидеров началась в 10:11 по времени восточного побережья США (18:11 мск). Тема переговоров не уточняется. В последние дни США и их европейские союзники активно обсуждали ход взаимодействия с Россией и ситуацию вокруг Украины.

С начала февраля состоялось уже несколько телефонных разговоров президентов США и Франции. Согласно сообщениям пресс-службы Белого дома, основной темой бесед была ситуация вокруг Украины.

7 февраля президент Франции провел в Москве многочасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Помимо этой личной встречи, главы двух стран в последние недели провели четыре продолжительных телефонных разговора. 8 февраля Макрон также побывал в Киеве и Берлине для обсуждения вопроса урегулирования ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.