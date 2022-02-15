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Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 3 апреля

Документ президент подписал в прямом эфире в ходе обращения к нации

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич распустил Народную скупщину (парламент) Сербии и назначил досрочные выборы на 3 апреля. Соответствующий документ президент подписал в прямом эфире в ходе обращения к нации, которое транслировалось национальным телевидением страны.

"Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона "О президенте Сербии", по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины", - заявил Вучич и подписал соответствующий документ. "Я только что подписал документ о роспуске парламента, на основании Конституции Сербии, закона "О президенте Сербии" и закона "О народных депутатах" принимаю решение о назначении выборов народных депутатов. Назначаю выборы на 3 апреля 2022 года", - добавил сербский лидер.

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