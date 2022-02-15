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Кризис на Украине

Войска Украины открыли огонь по югу ДНР из гранатометов

Огонь велся со стороны подконтрольного войскам Киева села Водяное

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли во вторник вечером из гранатомета район села Заиченко на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению <...> населенного пункта Заиченко", - говорится в сообщении.

По данным представительство ДНР в СЦКК, по селу были выпущены три гранаты из станкового противотанкового гранатомета.

Огонь велся со стороны подконтрольного войскам Киева села Водяное, расположенного к востоку от Мариуполя.

За предыдущие сутки ДНР четыре раза подверглась обстрелам со стороны армии Украины.

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