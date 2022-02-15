Шольц не считает, что понятие "геноцид" применимо к событиям в Донбассе

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что понятие "геноцид" применимо к ситуации в Донбассе. Об этом он заявил во вторник в беседе с германскими журналистами в Москве, трансляцию провел телеканал Die Welt .

Россия не хочет войны и верит в минские соглашения.

Россия не хочет войны и верит в минские соглашения. Итоги встречи Путина и Шольца

"Это сильное слово, - сказал глава кабмина Германии, отвечая на соответствующий вопрос, - но, если следить за российской прессой, оно не новое". "Но это неверно, думаю, стоит четко сказать", - сказал он.

Ранее на совместной пресс-конференции с Шольцем российский президент Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом.