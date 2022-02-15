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Шольц не считает, что понятие "геноцид" применимо к событиям в Донбассе

Так ранее назвал происходящее в этом регионе президент РФ Владимир Путин

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что понятие "геноцид" применимо к ситуации в Донбассе. Об этом он заявил во вторник в беседе с германскими журналистами в Москве, трансляцию провел телеканал Die Welt.

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"Это сильное слово, - сказал глава кабмина Германии, отвечая на соответствующий вопрос, - но, если следить за российской прессой, оно не новое". "Но это неверно, думаю, стоит четко сказать", - сказал он.

Ранее на совместной пресс-конференции с Шольцем российский президент Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияКризис на УкраинеШольц, ОлафВизит Олафа Шольца в Москву
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