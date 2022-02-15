Шольц заявил об озабоченности ФРГ ситуацией с приостановкой деятельности "Мемориала"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность в связи ликвидацией Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом). Об этом он заявил во вторник по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"С озабоченностью мы видим как пространство для действий гражданского общества становится все теснее. Например, [ситуация с] "Мемориалом" - партнером, с которым мы работаем уже давно", - сказал он.

Верховный суд РФ в декабре 2021 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу.

Генпрокуратура просила Верховный суд о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организацию неоднократно штрафовали суды в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали этот закон.