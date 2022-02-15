Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позднее во вторник выступит с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

"Президент выступит с краткими комментариями, в которых представит актуальную информацию по России и Украине. Он подтвердит, что США по-прежнему открыты для дипломатии на высоком уровне и в тесной координации с нашими союзниками", - говорится в обновленном графике Белого дома. Выступление запланировано на 15:30 по времени восточного побережья США (23:30 мск).

"США продолжают считать, что дипломатия и деэскалация - это лучший путь вперед, но готовы к любому сценарию", - добавили в Белом доме.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.