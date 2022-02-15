МИД Греции сделал демарш послу Украины в связи с убийством этнического грека

АФИНЫ, 15 февраля. /ТАСС/. МИД Греции вызвал во вторник посла Украины в Афинах Сергея Шутенко и сделал ему демарш в связи с убийством украинскими солдатами этнического грека и тяжелым ранением еще двоих греков в селе Гранитное на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой греческого внешнеполитического ведомства.

"По поручению министра иностранных дел [Греции] Никоса Дендиаса был вызван посол Украины в Греции Сергей Шутенко, которому был сделан демарш в связи с серьезным инцидентом, произошедшим в селе Гранитное на востоке Украины, в результате которого, по сведениям поступившим в МИД, имели место гибель и ранения этнических греков. Греческая сторона, помимо глубочайшей скорби, вызванной этим инцидентом, подчеркнула свою особую озабоченность и необходимость защиты греков диаспоры, которая уже сильно пострадала [в конфликте]. Она также потребовала провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Посол Украины выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что не было никакого политического или этнического мотива, и что инцидент является уголовно наказуемым преступлением. "По его данным, погибли двое граждан Украины, один из которых был этническим греком, и еще двое - тоже этнические греки - получили тяжелые ранения. Посол отметил, что виновные арестованы и будут привлечены к ответственности", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник МИД Греции сообщил о гибели двух этнических греков и тяжелом ранении еще двоих в селе Гранитное на востоке Украины от огня украинских военных. Сообщалось, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас "запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине".

Стрельба в кафе

Газета ProtoThema написала в понедельник, что, согласно первой информации, "драка вспыхнула из-за очереди на вход в бани в этом районе, и украинские солдаты расстреляли местных греков". Затем греческие СМИ скорректировали информацию, сообщив, что погиб один грек и еще два грека получили тяжелые ранения во время стрельбы в кафе. Телеканалы показали видеокадры с места преступления. По данным украинской полиции, военнослужащие открыли стрельбу в ходе конфликта с этническими греками в кафе в Донецкой области в ночь на 13 февраля. Одним из погибших оказался военнослужащий Нацгвардии Украины, второй - гражданское лицо. Нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

Однако, как отметила во вторник газета Ethnos, представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что мотивы убийств были политическими. "Басурин утверждал, что украинские военные вошли с оружием в кафе, где находились греки, и, напившись, начали обвинять тех в том, что они "сепаратисты", которые "ненавидят Украину", - сообщает издание.

Ранее греческое внешнеполитическое ведомство настоятельно посоветовало своим гражданам не совершать путешествия по всей территории Украины, а также рекомендовало тем гражданам Греции, которые уже находятся в этой стране, немедленно ее покинуть.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.