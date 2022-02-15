Захарова: Лондон, продолжая дезинформировать о планах России, решил позориться до конца

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Официальный Лондон не может позволить себе забыть о распространяемой им самим дезинформации о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, и уже придумывает версии про намерение использовать некие "чужие флаги". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Как мы понимаем, глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон. Это, конечно, и окормление этой дезинформацией своих местных журналистов и таблоидов - средств массовой дезинформации Британии. Вы, наверное, видели, что The Sun, видимо, тоже с подачи Форин оффиса, а может быть и Даунинг-стрит даже, дает новую дату: уточняет, чуть то ли в час ночи, то ли в 4 утра - уж не знаю точно по Гринвичу или еще по чему-то - состоится точно, наверняка, хайли-лайкли (англ. highly likely - с высокой долей вероятности - прим. ТАСС), может быть, неминуемо "вторжение" России на Украину. Поэтому официоз британский просто не может позволить себе - для них это будет дорого стоить - вот так вот распрощаться с той версией, которую скормили своим средствам массовой дезинформации, и поэтому пытается спасти лицо неуклюжим способом, вроде бы и подтверждая ранее дававшиеся заверения, и при этом позволяя себе некое отступление назад и вбок, придумывая версии про некие "чужие флаги", - сказала Захарова на видео, опубликованном во вторник в ее Telegram-канале.

"А про чужие флаги мы об этом и говорили, что из этого, наверное, многие и исходят, создавая такую почву для провокаций. Возможно, речь идет, что они будут использовать свой флаг. Не знаю, это вопрос к ним", - добавила дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.