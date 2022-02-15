Суд во Франции передал в Конституционный совет запрос по делу Винника

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Кассационный суд Франции удовлетворил требование защиты россиянина Александра Винника и передал в Конституционный совет республики запрос о возможном нарушении его прав в связи с экстрадицией во Францию. Об этом сообщил во вторник ТАСС адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Мы добились важной победы в рамках данного дела, - заявил Бело. - Сегодня Кассационный суд принял решение передать на рассмотрение Конституционного совета приоритетный вопрос о конституционности статьи 695-11 Уголовно-процессуального кодекса".

Эта статья регламентирует вопросы, связанные с экстрадицией из стран Евросоюза лиц, в отношении которых был вынесен международный ордер на арест. Защита же россиянина просит уточнить, соответствует ли данная норма основополагающему праву на эффективное средство судебной защиты, закрепленному в статье 16 Декларации прав человека и гражданина.