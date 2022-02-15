Посольство Хорватии на Украине продолжает работу, несмотря на рост напряженности

ЗАГРЕБ, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство Хорватии в Киеве продолжает работу и оказание необходимых консульских услуг, в том числе своим гражданам, несмотря на рост напряженности вокруг Украины. Об этом сообщил во вторник журналистам министр иностранных и европейских дел республики Гордан Радман.

"Часть хорватских граждан покинула Украину, но при этом дипломатическо-консульское представительство [Хорватии] доступно для всех для оказания любой формы помощи", - подчеркнул он.

По словам главы хорватского ведомства, граждане его страны в целом не обязаны обращаться в посольство. "Но нам было бы полезно знать, как распоряжаться информацией. Они принимают собственные решения, но важно, чтобы они знали, что за ними стоит государство и что дипломатические и консульские представительства доступны для них на случай необходимости оказания любого вида помощи", - отметил Радман.

МИД Хорватии ранее в воскресенье в связи с событиями вокруг Украины распространил рекомендацию для своих граждан о целесообразности покинуть территорию этой страны.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.