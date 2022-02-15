В Гондурасе суд выдал ордер на арест экс-президента Эрнандеса

МЕХИКО, 15 февраля. /ТАСС/. Судья, назначенный членами Верховного суда Гондураса, во вторник выдал ордер на арест бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщила на своем сайте газета La Tribuna.

Ранее на текущей неделе власти центральноамериканской республики получили запрос от США на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Его обвиняют в контрабанде наркотиков. В США полагают, что политик был причастен к перевозке на американскую территорию значительного объема кокаина.

Эрнандес заявил о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В соответствии с законодательством на вынесение решения, касающегося экстрадиции бывшего главы государства, отводится три месяца.

В конце марта 2021 года суд в США приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, брата экс-президента Гондураса, к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.