Аграрная партия Туркмении утвердила своего кандидата на выборах президента

ТАСС, 15 февраля. Аграрная партия Туркменистана утвердила своим кандидатом на пост президента заместителя главы Марыйской области Агаджана Бекмырадова. Как сообщило во вторник агентство Orient, решение было принято на внеочередном IV партийном съезде.

По данным агентства, Бекмырадов, после окончания в 1995 году Туркменского государственного архитектурно-строительного института получил специальность инженера-строителя, работал в районных администрациях Марыйской области, в Векильбазарском районном совете Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, объединении профсоюзов этого же района. С апреля 2017 года Бекмырадов - замглавы Марыйского региона.

Ранее во вторник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила о начале регистрации кандидатов на выборах президента страны, первым зарегистрирован выдвинутый Демократической партией Туркменистана сын действующего президента Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя Кабинета министров.

11 февраля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании верхней палаты парламента, заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания, включающая в себя выдвижение кандидатов, их регистрацию, встречи с избирателями. После выдвижения в кандидаты от правящей Демпартии Сердар Бердымухамедов пообещал в случае победы продолжать начинания отца.