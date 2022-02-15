Байден заявил, что США не планируют размещать ракеты на Украине

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.
"Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", - сказал он.
"Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию", - добавил глава Белого дома.
Власти США не намерены отправлять свои войска на Украину в случае начала там военных действий, но будут привержены принципу коллективной обороны НАТО. Об этом президент США Джо Байден заявил во вторник, выступая в Белом доме.
"Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО <...>. Нападение на одну из стран НАТО - это нападение на всех [членов альянса]", - сказал он.
Американский лидер напомнил, что ранее в этом месяце он распорядился перебросить несколько тысяч американских военных в Европу для "укрепления восточного фланга НАТО". "Мы также продолжим проводить военные учения с нашими союзниками и партнерами в целях повышения обороноспособности. И, если РФ вторгнется [на Украину], мы предпримем дальнейшие шаги для укрепления нашего присутствия в НАТО, поддержки наших союзников и сдерживания дальнейшей агрессии", - утверждал Байден.
Дипломатия и решительный ответ
Согласно его словам, Соединенные Штаты готовы и к дипломатическому взаимодействию с Москвой, и к решительному ответу на возможную агрессию России против Украины.
"Мы готовы <...> к дипломатическому взаимодействию с Россией <...> для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом", - сказал он. "И мы готовы ответить решительно на нападение России на Украину, которое все еще является вполне возможным", - добавил Байден.
Соединенные Штаты согласны с Россией в том, что необходимо продолжать предпринимать дипломатические усилия в области безопасности в Европе, подчеркнул он.
"И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент [РФ Владимир] Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами. Вчера [в понедельник] российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех", - сказал он.
"Пока есть надежда на дипломатическое урегулирование, которое предотвратит использование силы <...>, мы должны работать в этом направлении", - добавил Байден.
Кроме того, как уточнил глава государства, власти США приветствовали бы возвращение Россией военных сил после учений в места постоянной дислокации, но Вашингтон пока не может подтвердить данную информацию.
"Министерство обороны России сообщило сегодня, что некоторые из подразделений покидают свои позиции рядом с Украиной. Это было бы хорошо. Но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не удостоверились в том, что российские военные подразделения возвращаются в места постоянной дислокации, - сказал американский лидер. - На самом деле, они, как отмечают наши аналитики, по-прежнему находятся на позициях, с которых представляют угрозу".
По версии Байдена, "более 150 тыс. военных" РФ находятся вблизи украинских границ. "Вторжение остается вполне возможным, - утверждал президент США. - Поэтому я несколько раз просил, чтобы все американцы, находящиеся на Украине, незамедлительно уехали, пока не поздно сделать это безопасно".
Гарантии безопасности
Как отметил Байден, власти США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с РФ в случае их достижения.
"Вот уже несколько недель мы с нашими союзниками и партнерами <...> участвуем в безостановочной дипломатии. В эти выходные я говорил [по телефону] с президентом [РФ Владимиром] Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы, чтобы ответить на оправданные опасения, связанные с безопасностью, если это то, чего он [президент РФ] хочет. Их опасениям в области безопасности и наши", - сказал Байден.
По словам главы Белого дома, США готовы ответить на возможные атаки со стороны России, в том числе хакерские, однако Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой.
"Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Хотя я ясно дал понять, что, если Россия поставит под удар американцев на Украине, мы ответим решительно. И, если Россия атакует США или наших союзников при помощи асимметричных средств вроде разрушительных кибератак на наши компании или критически важную инфраструктуру, то мы готовы ответить", - сказал глава вашингтонской администрации. Он отметил, что США и их союзники по НАТО и другие партнеры активно работают сообща, чтобы "укрепить коллективную оборону от угроз в киберпространстве".
При этом Байден выразил уверенность, что Россия и США даже в складывающейся напряженной обстановке вполне могут "выбрать дипломатию". Москва и Вашингтон несут ответственность за "глобальную стабильность", и им следует идти по пути дипломатии ради "общего будущего", убежден американский лидер.
"Однако не надо сомневаться: если Россия вторгнется на Украину, то ответственные страны мира не будут колебаться с ответом", - прогнозировал Байден.
Вопрос расширения НАТО
Байден отметил, что Соединенные Штаты не поступятся своим основным принципом, согласно которому страны сами вольны выбирать себе альянсы.
По его словам, США представили конкретные идеи по созданию архитектуры безопасности в Европе. "Мы предложили новые меры по контролю над вооружениями, новые меры транспарентности, новые меры по стратегической стабильности, - отметил президент США. - Эти меры касаются всех сторон - НАТО и России".
По мнению главы администрации, это ориентированные на практический результат шаги, которые могут укрепить общую безопасность.
"Мы не поступимся своими основными принципами. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться", - сказал Байден.
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.