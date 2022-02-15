Байден заявил, что США не планируют размещать ракеты на Украине

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", - сказал он.

"Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию", - добавил глава Белого дома.

Власти США не намерены отправлять свои войска на Украину в случае начала там военных действий, но будут привержены принципу коллективной обороны НАТО. Об этом президент США Джо Байден заявил во вторник, выступая в Белом доме.

"Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО <...>. Нападение на одну из стран НАТО - это нападение на всех [членов альянса]", - сказал он.

Американский лидер напомнил, что ранее в этом месяце он распорядился перебросить несколько тысяч американских военных в Европу для "укрепления восточного фланга НАТО". "Мы также продолжим проводить военные учения с нашими союзниками и партнерами в целях повышения обороноспособности. И, если РФ вторгнется [на Украину], мы предпримем дальнейшие шаги для укрепления нашего присутствия в НАТО, поддержки наших союзников и сдерживания дальнейшей агрессии", - утверждал Байден.

Дипломатия и решительный ответ

Согласно его словам, Соединенные Штаты готовы и к дипломатическому взаимодействию с Москвой, и к решительному ответу на возможную агрессию России против Украины.

"Мы готовы <...> к дипломатическому взаимодействию с Россией <...> для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом", - сказал он. "И мы готовы ответить решительно на нападение России на Украину, которое все еще является вполне возможным", - добавил Байден.

Соединенные Штаты согласны с Россией в том, что необходимо продолжать предпринимать дипломатические усилия в области безопасности в Европе, подчеркнул он.

"И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент [РФ Владимир] Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами. Вчера [в понедельник] российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех", - сказал он.

"Пока есть надежда на дипломатическое урегулирование, которое предотвратит использование силы <...>, мы должны работать в этом направлении", - добавил Байден.

Кроме того, как уточнил глава государства, власти США приветствовали бы возвращение Россией военных сил после учений в места постоянной дислокации, но Вашингтон пока не может подтвердить данную информацию.

"Министерство обороны России сообщило сегодня, что некоторые из подразделений покидают свои позиции рядом с Украиной. Это было бы хорошо. Но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не удостоверились в том, что российские военные подразделения возвращаются в места постоянной дислокации, - сказал американский лидер. - На самом деле, они, как отмечают наши аналитики, по-прежнему находятся на позициях, с которых представляют угрозу".

По версии Байдена, "более 150 тыс. военных" РФ находятся вблизи украинских границ. "Вторжение остается вполне возможным, - утверждал президент США. - Поэтому я несколько раз просил, чтобы все американцы, находящиеся на Украине, незамедлительно уехали, пока не поздно сделать это безопасно".

Гарантии безопасности

Как отметил Байден, власти США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с РФ в случае их достижения.