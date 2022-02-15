Белый дом: планов расширять объединение Австралии, Индии, США и Японии сейчас нет

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Австралия, Индия, США и Япония не имеют в настоящее время планов расширять свое четырехстороннее объединение (Quad) и приглашать в данный формат какие-либо еще страны. Об этом сообщила во вторник специальный помощник президента США, старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер.

"Нет текущих планов официально расширять Quad", - сказала на онлайн-семинаре советник американского лидера.

При этом она подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, у клуба есть "отличная возможность работать с другими союзниками и партнерами [США] по конкретным вопросам, находящимся на повестке дня Quad". Участники "четверки" "больше всего заинтересованы в том, чтобы найти способы <...> работать теснее со странами АСЕАН", отметила Розенбергер.

АСЕАН - это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, а Quad - Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония. Первая совместная встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит "четверки" (в виртуальном формате). В сентябре 2021 года в Вашингтоне был организован первый очный саммит объединения Quad. Белый дом признавал, что стремится с течением времени расширить состав Quad за счет некоторых союзников и партнеров США, в том числе внерегиональных.