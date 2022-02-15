Байден заявил, что Запад в случае агрессии против Украины остановит "Северный поток - 2"

Американский лидер допустил, что возможные новые санкции против России могут ударить по США и привести к росту цен на топливо

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля", - сказал он. "Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги (против Украины - прим. ТАСС)", - добавил американский лидер. "И что касается "Северного потока - 2", трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет", - заявил глава Белого дома. Последствия санкций Американский лидер допустил, что возможные новые санкции Запада против РФ могут ударить по США и привести к росту цен на топливо.

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