Украинский сервис госуслуг "Дия" вслед за банками подвергся DDoS-атаке

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинский сервис государственных услуг "Дия" вслед за банками и сайтами Минобороны и Вооруженных сил страны подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщил во вторник министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и портал "Дия", - написал он во вторник в Telegram-канале. По словам министра, хакерская атака могла быть из РФ или Китая. "Первоначальный вектор - Россия и Китай", - написал он.

"Где-то 600 тыс. пакетов вредоносного трафика в секунду, - уточнил министр. - Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана и снова была "отбита". Для пользователей, по словам министра, "атака осталась незаметной".

Ранее во вторник Центр информбезопасности заявил о DDoS-атаках на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных банков Приватбанка и Ощадбанка. Банки уже устранили последствия атаки и заверили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Ресурсы оборонного ведомства и ВСУ все еще не работают.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статьям УК "Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем" и "Умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, повлекшее нарушение работы автоматизированных систем".