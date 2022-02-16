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Кучма убежден, что Путин не поддержит признание ЛНР и ДНР

Российский лидер на такую глупость не пойдет, подчеркнул бывший президент Украины

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Леонид Кучма (1994 - 2005 гг.) считает, что российский лидер Владимир Путин не поддержит обращения Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы можем обвинять Путина в чем угодно, но я убежден, что он очень опытный человек и на такую глупость не пойдет", - сказал Кучма во вторник в комментарии, опубликованном его пресс-секретарем Дарьей Олифер в Facebook.

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

Комментируя инициативу депутатов, Путин отметил, что парламентарии "ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону". При этом он заявил, что считает необходимым урегулировать конфликт на востоке Украины, "прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКучма, Леонид Данилович
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