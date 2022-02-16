Глава МИД Франции обсудил отношения с Россией с коллегами из ФРГ, США и Великобритании

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с коллегами из ФРГ, США и Великобритании, главной темой которых стали отношения с Россией. Об этом он сообщил во вторник вечером в Twitter.

"Сегодня вечером провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Мы сохраняем коллективную бдительность в отношении напряженностей с Россией: деэскалация должна выливаться в действия, диалог продолжается", - написал он.

Ранее Ле Дриан заявил, что принял к сведению заявления властей РФ о возвращении с учений части российских войск в места постоянной дислокации, однако ожидает подтверждения этих слов на практике. Министр подчеркнул, что главным приоритетом для Франции в урегулировании кризиса вокруг Украины остается снижение напряженности. Также он напомнил о фундаментальной роли нормандского формата и минских соглашений в этом контексте.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.