Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Киев по вопросу вступления в НАТО

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. США не будут оказывать нажим на Украину и другие страны с тем, чтобы они вступали или не вступали в те или иные альянсы. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к [какому-либо] альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор", - сказала она.

США будут продолжать активную дипломатическую работу с РФ на высоком уровне, но нет прогнозов о новом контакте Байдена с Путиным - Псаки.

Как отметила Псаки, президент США Джо Байден не имел в виду какую-то конкретную развединформацию, когда утверждал, что США дали бы ответ в случае, если бы Россия "поставила под удар" американцев на Украине.

Ее попросили уточнить, имел ли в виду американский президент в своей речью по ситуации вокруг Украины, что существуют некие разведданные, указывающие на подготовку некого целенаправленного нападения на американцев на Украине.

"Я не думаю, что он имел это в виду", - ответила Псаки. По ее словам, президент подразумевал лишь, что "в случае, если Россия вторгнется" на Украину, "возникнет серьезный риск для гражданских лиц". "Я думаю, он это хотел сказать", - добавила пресс-секретарь Байдена.

Кибератаки на Украине

По словам Псаки, власти США пока не готовы сказать, кого они считают ответственным за последние кибератаки на Украине.

Ранее Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка. Один из журналистов во время брифинга спросил Псаки, "приписывают ли США эти атаки России". "У меня ничего нет на данный момент касательно атрибуции", - ответила Псаки.

"Я могу сказать, что мы поддерживаем контакт с украинцами. Наши союзники и партнеры работают с ними над сдерживанием и реагированием на злонамеренную активность в киберпространстве. В течение недель и месяцев мы также предупреждали <...> о возможности проведения Россией киберопераций на Украине, но у меня нет ничего более конкретного касательно атрибуции", - добавила она.