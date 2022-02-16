Хуситы передали руководству России письмо со своим видением разрешения конфликта в Йемене

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) передало руководству России послание со своим видением разрешения конфликта на территории Йемена, продолжающегося уже около 10 лет. Об этом сообщил во вторник вечером официальный представитель мятежников и глава их делегации на переговорах Мухаммед Абдель Салам на своей странице в Twitter.

"Российские друзья передали через посла Москвы в Йемене наше видение разрешения гуманитарной ситуации ради облегчения страданий йеменского народа и создания атмосферы для прекращения войны и начала политического процесса под эгидой ООН", - подчеркивается в тексте.

Ранее "Ансар Аллах" передала свои предложения по урегулированию ситуации на йеменской территории спецпосланнику генерального секретаря ООН по Йемену Гансу Грюндбергу.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

25 января МИД РФ распространил сообщение, в котором отмечается, что Москва обеспокоена эскалацией ситуации в Йемене и вокруг него. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что снижению уровня конфронтации и решению многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается Йемен и которые в значительной мере ощущают на себе расположенные рядом с ним государства, способствовал бы запуск инклюзивного межйеменского переговорного процесса под эгидой ООН.