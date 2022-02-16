Парламент Греции одобрил закон с целью приобретения истребителей, фрегатов и торпед

АФИНЫ, 16 февраля. /ТАСС/. Парламент Греции после бурных дебатов одобрил в понедельник вечером законопроект Министерства национальной обороны Греции "Об укреплении обороноспособности страны", который касается трех контрактов на приобретение шести дополнительных истребителей Rafale, трех фрегатов Belharra, а также 44 торпед для греческих подводных лодок.

Как сообщила газета Efimerida ton Syntakton, законопроект был принят голосами депутатов правящей правоцентристской партии "Новая демократия", оппозиционного левоцентристского "Движения перемен" и небольшой правой оппозиционной партии "Элиники лиси" ("Греческое решение"), которые имеют 189 мест в 300-местном однопалатном законодательном органе страны. Главная оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный Альянс экс-премьера Алексиса Ципраса воздержалась при голосовании, а Компартия Греции (КПГ) и левая партия MERA25 проголосовали против законопроекта.

В январе 2021 года в Афинах министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подписали контракт на поставку 18 многоцелевых истребителей Rafale в ближайшие годы. Общая стоимость истребителей составляет €1,92 млрд, еще €400 млн пойдут на их вооружение, которое включает дистанционно управляемые ракеты Meteor. 11 сентября 2021 года премьер Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция купит у Франции еще шесть Rafale, доведя их число до 24. В январе 2022 года первые шесть приобретенных у Франции истребителей Rafale прилетели на авиабазу Танагра близ Афин. Rafale будут постепенно заменять находящиеся на вооружении Греции более старые французские истребители Mirage 2000, эксплуатируемые с 1988 года.

Греция и Франция также подписали 28 сентября 2021 года контракт на поставку трех французских фрегатов Belharra с опционом на четвертый. Их создание будет поручено судостроительной корпорации Naval Group.