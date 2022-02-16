Сенат США поддержит "немедленные санкции" против России при эскалации на Украине

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США готов полностью подержать немедленное введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа, которое было распространено во вторник.

В документе подчеркивается, что в случае "нарушения суверенитета Украины Россия должна заплатить высокую цену". "Мы готовы полностью поддержать немедленное введение серьезных, жестких и эффективных санкций в отношении России, а также наложение жестких ограничительных и контрольных мер в отношении экспорта в Россию, и мы призываем наших союзников и партнеров в Европе и по всему миру присоединиться к нам", - указывают авторы документа. Сенаторы также подчеркнули, что США продолжат оказывать украинскому народу гуманитарную поддержку и помощь в области экономики и обеспечения безопасности.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Робертом Менендесом (демократ, от штата Нью-Джерси) внесла в Сенат законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В минувший четверг Менендес заявил, что обсуждение пакета антироссийских санкций в Конгрессе США зашло в тупик из-за разногласий относительно того, какие рестрикции могут быть применены в отношении российского банковского сектора, а также газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины. Во вторник группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, который предполагает, в частности, введение США санкций против крупных российских банков и участников проекта "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации на Украине. Они также предлагают в случае эскалации напряженности выделить Украине помощь в размере $500 млн, в том числе $100 млн - на средства противовоздушной, противотанковой и противокорабельной обороны.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.