Блинкен не исключил "военную агрессию" России против Украины на этой неделе

ТАСС, 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в интервью телеканалу France 24 с утверждением о возможности акта "военной агрессии" России против Украины на этой неделе.

"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину", - приводит во вторник заявление главы дипломатии США пресс-служба Госдепа.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.