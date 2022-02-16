Глава ВГС Ливии назвал неправильным назначение парламентом нового премьер-министра страны

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри назвал неправильным проведение Палатой представителей (постоянным парламентом) процедуры избрания Фатхи Башаги в качестве нового премьер-министра страны. Об этом в ночь на среду сообщил ливийский информационный портал Al-Marsad.

"Назначение парламентом нового председателя правительства до проведения заседания ВГС - неправильная мера, которая не способствует укреплению доверия между двумя политическими органами", - подчеркнул аль-Мишри.

Между тем во вторник 74 члена из 145-местного ВГС выразили поддержку Башаге и указали в своем заявлении на то, что решения, принятые парламентом, были основаны на официальных договоренностях между Советом и Палатой представителей.

В свою очередь 54 члена ВГС поддержали председателя Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбу, который отверг принятые законодательным органом решения. Кроме того, они призвали назначить всеобщие выборы, которые изначально должны были пройти еще в минувшем декабре, на июль текущего года.

10 февраля Палата представителей Ливии избрала нового премьера, поручив ему в течение двух недель сформировать свой кабмин. Им стал экс-глава МВД в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа (ныне распущено) Башага, который ранее баллотировался на так и не состоявшихся пока президентских выборах. Его назначение, которое поддержала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, уже спровоцировало очередной внутренний конфликт, который грозит вновь привести к двоевластию и перерасти в вооруженное противостояние.

Дбейба уже неоднократно предупреждал, что не собирается складывать полномочия и передаст бразды правления своему преемнику только после проведения всеобщих выборов, дата которых еще не определена.