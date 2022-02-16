Саммит Лиги арабских государств состоится в последнем квартале 2022 года

РАБАТ, 16 февраля. /ТАСС/. Предстоящий саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) состоится в Алжире в последнем квартале 2022 года. Об этом, как передает во вторник вечером информационное агентство Algeria Press Service (APS), заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.

Он опроверг наличие каких-либо разногласий между арабскими лидерами относительно организации следующего саммита ЛАГ. "Никаких разногласий нет. Наоборот, мы нашли только одобрение арабских лидеров из стран Персидского залива, Египта, Туниса и Йемена, которые ожидают проведения этого саммита в Алжире", - подчеркнул президент.

"Все арабские братья ждут саммита ввиду политики Алжира, который равноудален по отношению ко всем сторонам и не подливает масла в огонь, чтобы спровоцировать смуту между странами. Мы скорее стремимся максимально объединить страны", - заявил Теббун.

В предыдущий раз Алжир принимал у себя арабский саммит в 2005 году.

В конце декабря прошлого года Теббун выразил надежду, что предстоящий саммит ЛАГ поможет "объединить арабские ряды".