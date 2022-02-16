В Конгрессе США выдвинули инициативы о санкциях против России и помощи Украине

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии во вторник представили новые законодательные инициативы, предполагающие введение санкций против России и участников проекта "Северный поток - 2", а также оказание дополнительной помощи Киеву в случае обострения ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлениях, распространенных комитетами по иностранным делам верхней и нижней палат Конгресса США.

Близкие по содержанию законопроекты были внесены в Сенат и Палату представителей. Согласно этим документам, в случае "вторжения России" на Украину США должны ввести рестрикции против участников проекта "Северный поток - 2", а у администрации американского президента Джо Байдена не будет возможности предусмотреть какие-либо исключения из данного режима санкций. Кроме того, законопроекты предполагают увязать введение рестрикций с возобновлением в Германии процесса сертификации газопровода.

Республиканцы выступают за предоставление Украине помощи в размере $500 млн. $100 млн из этой суммы предлагается выделить на противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы. Законодатели также отмечают необходимость создания фонда, который бы оказывал поддержку Украине в "сопротивлении попыткам оккупировать" ее территорию, а также ускоренного рассмотрения вопросов, касающихся поставок Киеву американских вооружений.

Обе версии законопроекта предполагают незамедлительное введение санкций против "крупных банков" в России. Пока не уточняется, когда может начаться рассмотрение указанных документов.

Демократы в Сенате и Палате представителей раскритиковали республиканцев за то, что они представили собственные инициативы по санкциям вместо того, чтобы продолжить консультации между партиями по данному вопросу. Председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) выразил сожаление в связи с тем, что "республиканцы выбрали партийное позерство вместо того, чтобы попытаться достичь консенсуса по всеобъемлющему двухпартийному предложению".

На прошлой неделе СМИ сообщили, что обсуждение республиканцами и демократами пакета новых антироссийских санкций в Конгрессе США зашло в тупик из-за разногласий между законодателями. Они якобы не пришли к решению относительно того, какие рестрикции могут быть применены в отношении российского банковского сектора, а также газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Обсуждение санкций против РФ

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

Позднее Менендес заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации против Украины может быть введена до вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций в предварительном порядке, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.