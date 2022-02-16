Reuters: встречу министров финансов и глав ЦБ стран G7 отложили до 1 марта

ТАСС, 16 февраля. Запланированная на 17-18 февраля встреча глав министерств финансов и центробанков стран Группы семи (G7) отложена до 1 марта. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Встреча представителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии должна была состояться во время первой встречи министров финансов стран Группы двадцати (G20) под председательством Индонезии в Джакарте в те же дни, которая пройдет как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

Как утверждают источники Reuters, встреча глав финансовых ведомств и центробанков неформального объединения семи экономически развитых государств была отложена, потому что большая часть ее участников не смогут присутствовать на встрече стран G20 лично.

С 1 января председательство в Группе семи перешло к Германии.