Сомалийские силовики отразили нападение боевиков на пригороды Могадишо

ТАСС, 16 февраля. Группа боевиков атаковала пригороды Могадишо, их целью были городские контрольно-пропускные пункты и полицейские участки. Об этом в среду сообщил министр внутренней безопасности страны Абдуллахи Мохамед Нур в Twitter.

"В 01:00 (совпадает с мск) террористы атаковали пригороды Могадишо, их целью были наши полицейские участки и КПП", - написал министр.

В свою очередь телеканал Sky News Arabia утверждает, что к нападению причастны боевики сомалийской группировки "Аш-Шабаб".

По словам Нура, силы безопасности африканской страны уже отбили атаку террористов. О жертвах среди мирных жителей, как и о потерях среди боевиков, на данный момент неизвестно.

Между тем в африканском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи и фотографии из Могадишо, на которых, как утверждается, видны взрывы в столице, которые сопровождаются стрельбой.

Группировка "Аш-Шабаб" возникла в 2004 году. К 2010 году она контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками в результате боевых действий армии Сомали при содействии воинских контингентов из ряда африканских стран. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.