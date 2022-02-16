Блинкен заявил, что обеспокоен новыми обвинениями в отношении Навального

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что обеспокоен новыми обвинениями в отношении Алексея Навального.

"Я обеспокоен сомнительными новыми обвинениями в отношении Алексея Навального", - написал руководитель внешнеполитического ведомства США в Twitter. По версии Блинкена, "Навальному в прошлом году уже был вынесен приговор, обусловленный политическими соображениями". Госсекретарь выступил с утверждением, что "Навального и его соратников преследуют за работу по разоблачению коррупции среди должностных лиц".

Лефортовский суд Москвы во вторник начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где он отбывает наказание.

Навального обвиняют по двум статьям УК - мошенничество и неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело о мошенничестве было возбуждено более года назад.

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.